БРИКС назвали серьезной силой в мировой экономике

Страны БРИКС превращаются в главную силу мировой экономики, объединение активно участвует в формировании глобальной повестки. Об этом на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, его слова привело РИА «Новости» .

«В составе БРИКС нет единственной ведущей силы. Нам удалось совместными усилиями создать в БРИКС культуру диалога, которая основана на учете интересов и уважении пути развития друг друга. Это помогает при решении самых сложных вопросов находить точки соприкосновения», — отметил он.

Посол подчеркнул, что государства БРИКС становятся главной движущей силой мировой экономики.

«Средние показатели экономического роста в странах-членах БРИКС, по предварительным оценкам, в 2024 году остаются существенно выше среднемировых. Совместный ВВП стран БРИКС уже превзошел ВВП государств „Большой семерки“», — добавил Моргулов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал БРИКС одной из опор нового зарождающегося миропорядка.