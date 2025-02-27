Бразильский МИД объявил о приостановке расширения БРИКС

БРИКС из-за ряда институциональных проблем не планирует продолжать расширение в 2025 году. Об этом сообщили «Известиям» сообщили в министерстве иностранных дел Бразилии, взявшей председательство в организации.

В последние два года к БРИКС присоединялись новые члены. В течение 2024-го приглашения стать партнерами получили 12 государств, девять из которых дали свое согласие.

В МИД Бразилии отметили, что из-за расширения возникли несколько институциональных проблем и трудности по причине растущего количества мероприятий.

«Речь идет о дублировании работы между существующими механизмами, отсутствует постоянный и консолидированный реестр инициатив и документов, что усложняет работу для новых членов», — уточнил представитель шерпы Бразилии в БРИКС Дэниель Лейтао.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников подчеркнул, что БРИКС сейчас активно переосмысливает свои подходы.