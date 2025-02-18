Министр Решетников: БРИКС в настоящее время активно переосмысливает свои подходы

Министр экономического развития России Максим Решетников в интервью RT подчеркнул, что БРИКС в настоящее время активно переосмысливает свои подходы.

Если ранее организация функционировала преимущественно как политическое объединение, продвигая альтернативную ценностную повестку, а экономические вопросы рассматривались лишь в дополнение, то сейчас ситуация кардинально изменилась.

«О чем идет речь? Об элементарной системе платежей, о системе транспортировки и страхования-перестрахования грузов, о безопасности прохода торговых судов в тех или иных проливах и странах», — пояснил он в беседе с журналистами.

К 2030 году БРИКС, по прогнозам министра, будет составлять около 40% мировой экономики, в то время как доля западного блока сократится до 27%.