Бразилия захотела поставлять продукты в Россию

Посол дос Сантос: Бразилия хотела бы экспортировать манго и виноград в Россию

Бразилия хочет поставлять в Россию вино и манго. Об этом РИА «Новости» сообщил посол страны в Москве Сержио Родригес дос Сантос.

«Мы были бы очень заинтересованы в экспорте в Россию тропических фруктов: манго, виноград, киви», — отметил дипломат.

Дос Сантос подчеркнул, что пока есть проблема дисбаланса в торговых отношениях, торговлю необходимо диверсифицировать.

«В 2025 году мы экспортировали на полтора миллиарда долларов в Россию. А импортировали мы в восемь раз больше. Похожая ситуация была годом ранее. Нужно это сбалансировать», — заключил он.

Ранее стало известно, что Россия и Бразилия обсуждают возобновление прямых рейсов. По его словам, разговоры об авиасообщении перешли в практическую плоскость. Соответствующее решение примут власти стран, а затем подключатся авиакомпании.