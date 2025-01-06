Бразилия сообщила о включении Индонезии в БРИКС

Председательствующая в БРИКС Бразилия подтвердила, что Индонезия вступила в организацию как полноправный член. Информацию об этом опубликовала пресс-служба МИД страны.

Председательство в БРИКС перешло латиноамериканскому государству с 1 января.

«Правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», — отметили в МИД.

Ранее предложение стать партнером БРИКС получила Турция. Глава Министерства торговли страны Омер Болат объяснил, что этот шаг принесет государству значительную выгоду и позволит сотрудничать с важнейшими международными платформами, сообщил RT.

О преимуществах членства в БРИКС в январе также рассказал Боливии Луис Арсе. По его словам, присоединение к организации поможет стране расширить торговлю и диверсифицировать экономику. Также на фоне нестабильной ситуации в мире членство в БРИКС даст руководству государства дополнительную возможность защитить население.