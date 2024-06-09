Бразилия намерена нарастить поставки кофе в Россию

Посол в России Соарес: Бразилия надеется на рост поставок кофе в Россию на 20%

Фото: Pixabay

Бразилия хочет увеличить поставки кофе в Россию на 20%, однако зависит от непрогнозируемых факторов и остается изменчивой. Об этой РИА «Новости» рассказал посол государства в России Родриго де Лима Баэна Соарес.

«Мы сейчас занимаемся увеличением поставок. Есть тенденция к росту экспорта кофе в Россию из Бразилии. Надеемся, что экспорт вырастет как минимум на 20%», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что цена на кофе в основном зависит от ряда факторов, которые сложно предсказать. В их числе — климатические изменения.

Ранее Международная организация кофе отмечала, что выпуск арабики в прошлом году увеличился на 1,8% — до 94 миллионов мешков, а сорт робуста показал сокращение на 2%, до 74,2 миллиона мешков.

При этом в 2024 году ожидается, что мировое потребление кофе увеличится на 2,2% — до 177 миллионов мешков.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что три четверти товарооборота страны приходится на долю дружественных государств.

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