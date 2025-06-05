Болеющий раком канадец третий раз за год выиграл в лотерею 1 млн долларов

Житель Канады Дэвид Серкин из Летбриджа третий раз за год стал обладателем крупного денежного приза после объявления результатов лотереи. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Express .

Первая победа произошла в начале мая, когда мужчина получил один миллион долларов (около 78 миллионов рублей). Затем, 16 ноября и 20 августа, он выиграл еще миллион и полмиллиона долларов (порядка 39 миллионов рублей) соответственно. Суммарный выигрыш составил 2,5 миллиона долларов (197 миллионов рублей).

«Я знаю, что шансы обычно астрономически малы. Я и не думал, что это случится снова, мне просто нравилось покупать билеты», — признался Серкин.

Несмотря на то, что у мужчины был диагностирован рак, который почти удалось победить, сейчас он с женой отправился на Гавайи, а затем планирует путешествие на Ньюфаундленд.