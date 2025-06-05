Болеющий раком канадец третий раз за год выиграл в лотерею 1 млн долларов
Житель Канады Дэвид Серкин из Летбриджа третий раз за год стал обладателем крупного денежного приза после объявления результатов лотереи. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на Daily Express.
Первая победа произошла в начале мая, когда мужчина получил один миллион долларов (около 78 миллионов рублей). Затем, 16 ноября и 20 августа, он выиграл еще миллион и полмиллиона долларов (порядка 39 миллионов рублей) соответственно. Суммарный выигрыш составил 2,5 миллиона долларов (197 миллионов рублей).
«Я знаю, что шансы обычно астрономически малы. Я и не думал, что это случится снова, мне просто нравилось покупать билеты», — признался Серкин.
Несмотря на то, что у мужчины был диагностирован рак, который почти удалось победить, сейчас он с женой отправился на Гавайи, а затем планирует путешествие на Ньюфаундленд.