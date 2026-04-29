Житель Красноярска задушил и зарезал женщину за отказ с ним встречаться

Красноярец жестоко убил женщину, которая решила прекратить с ним отношения. Мужчина сам сдался правоохранителям, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК .

Расправа случилась в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском. Подозреваемый и потерпевшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля мужчина приехал к женщине в дом на Воскресенской улице ТСН «Емельяновская горка», чтобы поговорить о перспективе дальнейших отношений.

Во время беседы женщина заявила, что хочет расстаться.

«Мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и нанес ей несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места преступления, затем, осознав содеянное, сообщил в полицию о произошедшем», — рассказали следователи.

Подозреваемого задержали и отправили под стражу.

