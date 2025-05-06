«Братья и соседи». Что папа римский Франциск говорил о России и Украине при жизни

Папа римский Франциск при жизни называл народы России и Украины братскими. Об этом сообщило РИА «Новости» , которое ознакомилось с прижизненным и неопубликованным интервью понтифика.

Материалом с агентством поделился председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который лично общался с понтификом.

Папа римский тогда говорил, что Украина и Россия являются братскими народами.

«Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — отмечал он.

Агентство обратило внимание, что понтифик посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы 25 марта 2022 года. Тогда он провел покаянное богослужение в базилике Святого Петра. Папа римский Франциск тогда в своей молитве попросил Божию Матерь указать россиянам и украинцам путь к примирению, а также сохранить мир от ядерной войны и вверил Россию и Украину заботе Богородицы.

В Ватикане 7 мая начнется конклав, в ходе которого кардиналы-выборщики будут выбирать кандидатуру следующего папы римского.