«Братья и соседи». Что папа римский Франциск говорил о России и Украине при жизни
Папа римский Франциск при жизни называл народы России и Украины братскими
Папа римский Франциск при жизни называл народы России и Украины братскими. Об этом сообщило РИА «Новости», которое ознакомилось с прижизненным и неопубликованным интервью понтифика.
Материалом с агентством поделился председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который лично общался с понтификом.
Папа римский тогда говорил, что Украина и Россия являются братскими народами.
«Соседями они будут всегда при любых обстоятельствах в силу географии. Именно поэтому я посвятил и Россию, и Украину Божией Матери», — отмечал он.
Агентство обратило внимание, что понтифик посвятил Россию и Украину непорочному сердцу Пресвятой Богородицы 25 марта 2022 года. Тогда он провел покаянное богослужение в базилике Святого Петра. Папа римский Франциск тогда в своей молитве попросил Божию Матерь указать россиянам и украинцам путь к примирению, а также сохранить мир от ядерной войны и вверил Россию и Украину заботе Богородицы.
В Ватикане 7 мая начнется конклав, в ходе которого кардиналы-выборщики будут выбирать кандидатуру следующего папы римского.