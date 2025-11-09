Брат короля Карла III водил проституток в Букингемский дворец

Елизавета II знала и скрывала, что экс-принц Эндрю водил проституток во дворец

Бывший герцог Йоркский, принц Эндрю, а ныне Маунтбеттен-Виндзор, был одержим секс-работниками и даже водил проституток в Букингемский дворец. Об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на автора книги «Титулованные: взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни.

Королева Елизавета II похождения своего сына держала в тайне. Ее информировали о его наклонностях, но Эндрю был ее любимцем, поэтому ему все сходило с рук. Его выходки заминались.

«Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось», — рассказал Лауни.

Автор книги признался, что уже работает над ее продолжением, в котором детально рассмотрит все грязные обвинения в адрес брата нынешнего короля.

Ранее брата короля Карла III официально лишили титула принца, а также обязали освободить арендованный особняк Роял-Лодж неподалеку от Виндзорского замка и переехать в Сандрингемский дворец в Норфолке.