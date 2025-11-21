Брат короля Карла III развлекался с проститутками в Букингемском дворце

Брат короля Карла III, экс-принц Эндрю, приглашал в Букингемский дворец работниц интимной сферы и проводил с ними время в своих покоях. Об этом рассказал бывший сотрудник охраны королевской семьи Пол Пейдж в беседе с Daily Mirror .

Пейдж охранял членов королевской семьи с 1998 по 2004 год. Он рассказал, что в одно из дежурств охране приказали пропустить такси на территорию внутреннего двора без досмотра. Однако офицеры все равно остановили машину.

Внутри оказались Эндрю и две женщины в коротких юбках и топиках с глубоким декольте. По воспоминаниям Пейджа, они выглядели пьяными и весело перешептывались с принцем. В итоге компанию пропустили внутрь. Позже выяснилось, что женщины в авто — секс-работницы.

Дамы покинули резиденцию через час. Охранники хотели проследить за ними, но девушек лично сопровождал принц. Он проводил знакомых до Бэкингем-Гейт и простоял там с ними около 10 минут, пока те не сели в такси.

По словам Пейджа, этот поступок был грубым нарушением протокола поведения королевских особ.

«Любой мог схватить его или увидеть», — заявил бывший охранник.

Эндрю на протяжении многих лет преследовали обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Самым скандальным стал эпизод с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре. Она рассказала, что в 17 лет ее принудили к интимной связи с ним. Чтобы избежать суда, Эндрю перечислил ей 12 миллионов фунтов. Многие решили, что этим поступком он признал вину.