БПЛА атаковали резервуары с топливом в Омане

Дроны ударили по топливным резервуарам в порту Дукм. Об этом сообщило оманское агентство ONA .

Из-за атаки повреждения получил как минимум один резервуар. В результате обошлось без пострадавших, спасатели локализовали ЧП.

«Ущерб поврежденному хранилищу находится под контролем», — рассказал источник издания в органах безопасности Омана.

Власти осудили нападение на порт и заявили, что принимают все необходимые меры для урегулирования ситуации.

Ранее телеграм-канал «Военная хроника» объяснил, почему Иран не стал бить по американским авианосцам. Если Исламская Республика атакует корабль, являющийся символом военного присутствия США, это приведет к открытому подрыву престижа Белого дома и жесткому ответу. При таком сценарии пространство для отката ситуации практически исчезает.

США не смогут проигнорировать удар и полностью втянутся в конфликт на Ближнем Востоке, что может привести к применению ядерного оружия.