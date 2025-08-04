BP открыла крупнейшее за четверть века нефтегазовое месторождение

BP нашла в Бразилии крупнейшее за последние 25 лет месторождение нефти и газа. Сообщение опубликовала пресс-служба британской компании.

«Мы рады объявить об этом важном открытии на месторождении Бумеранг, крупнейшем для BP за 25 лет», — сказал исполнительный вице-президент по производству и операциям Гордон Биррелл.

Компания BP пробурила поисковую скважину 1-BP-13-SPS на блоке Бумеранг в бассейне Сантос. Скважина находится в 404 километрах от Рио-де-Жанейро и залегает на глубине 2372 метра. Общая глубина ее составила 5855 метров.

Скважина прошла сквозь резервуар, расположенный примерно на 500 метров ниже его вершины, и достигла углеводородной толщи. Эта толща занимает около 500 метров в высококачественном подсолевом карбонатном слое. Общая площадь этого резервуара превышает 300 квадратных километров.

Ранее британские нефтегазовые компании встревожились из-за завышенных налогов. Они пожаловались на налог в 75% в Северном море.