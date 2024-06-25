Борт с Ассанжем отправился из Таиланда на остров Сайпан

Ассанж вылетел из Бангкока в 17:21 по московскому времени. Борт приземлится в пункт назначения примерно в 23:00.

По информации RT, самолет австралийского журналиста остановился в Таиланде для дозаправки. На острове Сайпан Ассанж предстанет перед судом. Журналист пошел на сделку с американской прокуратурой: если он частично признает вину в заговоре для получения и раскрытия информации о нацобороне, его отпустят. Власти США учтут пять лет, которые Ассанж провел в тюрьме, и перестанут требовать его экстрадиции. После этого журналист сможет вернуться к себе на родину в Австралию.

Основатель WikiLeaks провел 1901 день в британской тюрьме строгого режима Белмарш. Высокий суд Лондона отпустил Ассанжа под залог и позволил ему отправиться на слушания на острове Сайпан.