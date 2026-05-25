Борт главы Минобороны Британии потерял сигнал у границы с Россией

Правительственное воздушное судно Великобритании столкнулось с радиопомехами у границы с Россией. Об этом сообщил военный источник газеты Times .

На борту находился министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. Чиновник навестил солдат на юго-востоке Эстонии. У российской границы самолет потерял GPS-навигацию на весь полет, который длился примерно три часа.

Экипаж задействовал инерциальные системы, чтобы продолжить полет в Великобританию. Вместе с главой военного ведомства на борту находились различные советники, один генерал-лейтенант, журналист Times и два фотографа.

Ранее экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса объявили в международный розыск. Его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности.