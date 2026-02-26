Риторика европейских лидеров о конфликте на Украине выдала в них проигравшую сторону. Выводы депутата Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбурга привел журнал Die Weltwoche .

Депутат заявил, что манера публичных заявлений, которую использовали лидеры стран Евросоюза лишь усилила конфронтацию и помешала трезво оценивать ситуацию.

«Это типичная болтовня, болтовня проигравшего. Мы также говорим в ООН, что, если одна из сторон конфликта переходит на язык ненависти, это признак того, что она считает себя проигравшей», — сказал Шуленбург.

Парламентарий раскритиковал и последнюю резолюцию Европарламента по Украине. Он заявил, что документ содержит абсурдные противоречия. Россию одновременно представляют как страну, которая стоит на пороге краха и терпит поражение на Украине, и как силу, у которой есть план захватить всю Европу.