«Болтовня проигравшего». Евродепутат раскритиковал риторику лидеров ЕС по Украине
Риторика европейских лидеров о конфликте на Украине выдала в них проигравшую сторону. Выводы депутата Европарламента от немецкой партии BSW Михаэль фон дер Шуленбурга привел журнал Die Weltwoche.
Депутат заявил, что манера публичных заявлений, которую использовали лидеры стран Евросоюза лишь усилила конфронтацию и помешала трезво оценивать ситуацию.
«Это типичная болтовня, болтовня проигравшего. Мы также говорим в ООН, что, если одна из сторон конфликта переходит на язык ненависти, это признак того, что она считает себя проигравшей», — сказал Шуленбург.
Парламентарий раскритиковал и последнюю резолюцию Европарламента по Украине. Он заявил, что документ содержит абсурдные противоречия. Россию одновременно представляют как страну, которая стоит на пороге краха и терпит поражение на Украине, и как силу, у которой есть план захватить всю Европу.