«Большой ущерб». Во Франции объяснили последствия санкций Трампа против России

Президент США Дональд Трамп пригрозил России введением санкций при отсутствии сделки по Украине, но последствия этой меры могут серьезно навредить Вашингтону и Брюсселю. Об этом сообщила французская газета Le Parisien со ссылкой на экспертов.

Аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат заявил, что антироссийские санкции могут нанести большой ущерб.

«Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие», — предупредил он.

По его словам, американские власти вряд ли пойдут на такое, так как понимают, что механизм вторичных санкций приведет к краху мировой торговли. США же крупные проблемы не нужны.

Преподаватель Католического института высших исследований Дэвид Тертри отметил, что Россия смогла перестроиться. Москва сотрудничает и торгует с крупными развивающимися странами, которые по ряду причин не желают применять западные санкции. По его словам, европейцы не могут повлиять на Россию, а обещанный крах российской экономики не более чем фантазия отдельных политиков.

Ранее вступил в силу 18-й пакет санкций против России, затрагивающий 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.