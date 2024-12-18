Правительство США вновь оказалось на грани шатдауна

Спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон пообещал внести законопроект о временном финансировании на срок до 14 марта 2025 года. Если конгрессмены не одобрят его, правительственные учреждения закроются 20 декабря.

Источники WP рассказали о внутренних распрях в конгрессе. Спорными вопросами стали траты на поддержку фермеров и восстановление моста Ки-Бридж в Балтиморе. Только на эти цели потребуются 12 миллиардов долларов. Лидер большинства в сенате, демократ Чарльз Шумер сообщил, что окончательное соглашение о финансировании еще не принято. Фракции не пришли к общему мнению.

Угроза шатдауна существовала осенью 2023 года, когда Белый дом и конгресс не согласовали долгосрочный бюджет. Приостановка работы правительства угрожала не только США, но и Украине — она рисковала не получить обещанную помощь.