Небензя: лидеры ЕС и Зеленский стремятся не к миру, а к продолжению конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский и большинство лидеров Евросоюза стремятся к продолжению конфликта на Украине. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя, сообщило РИА «Новости» .

«Зеленский же и большинство европейских лидеров стремятся не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован», — сказал он.

До этого Небензя отметил, что глава киевского режима в реальности только экспортирует наемников и оружие, которые появляются в горячих точках по всему миру. Он также добавил, что на Украине отсутствуют политические силы, способные прекратить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы.

Дипломат напомнил о признании начальника генштаба ВС Бельгии Фредерика Вансина. Тот до этого говорил, что Киев просто выигрывает время для европейцев, которые готовятся к потенциальной войне с Россией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство Евросоюза планирует объединить европейские армии под флагами нацизма. Там он оценил планы натовских стран создать новый военный блок с привлечением Украины.