«Больше не воюет». На Западе заявили, что Россия напугала Макрона | 360°

09 мая 2024, 05:29
«Больше не воюет». На Западе заявили, что Россия напугала Макрона
infoBRICS: Макрона напугал вызов посла Франции в МИД из-за его слов о войне с РФ
Российский МИД вселил страх в президента Франции Эммануэля Макрона, когда вызвал французского посла из-за «воинственных заявлений» его лидера. Об этом заявил обозреватель портала infoBRICS Драголюб Боснич.
По его словам, жесткая реакция России повлияла на политиков во Франции и Италии, причем их «страх был более чем очевиден».
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«В первую очередь, это относится к Парижу, который сегодня настаивает на том, что „не воюет“ с Россией и с ее народом», — подчеркнул Боснич.
Он добавил, что в Москве французскому послу хорошо разъяснили, что будет, если НАТО вмешается в украинский конфликт. И после этого заявления Макрона «стали менее резкими и более неопределенными».
Боснич оценил вызов послов Франции и Британии в МИД РФ как оправданный шаг, отметив, что эти страны поддерживали теракты на территории России и специально пересекали обозначенные ею красные линии на Украине.
Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что Макрон занимается имитацией политической деятельности, так как за пределами Франции он фактически ничего не решает.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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