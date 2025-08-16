«Большая честь». Американцы прилетели на Аляску поддержать Трампа

В Анкоридже параллельно с саммитом России и США проходит митинг в поддержку американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

Люди собрались на улицах Анкориджа с плакатами MAGA, «Трамп 2020» и американскими флагами.

«Для нас большая честь приехать и поддержать президента Трампа», — передал телеканал высказывание митингующих.

Один из собравшихся заявил, что хочет справедливого мира, а Трамп «способен этого достичь». Митингующие выразили надежду, что президенты двух сверхдержав смогут договориться о мирном соглашении, и в том числе о 30-дневном прекращении огня на Украине.

С момента начала переговоров прошло более часа. Переговоры двух лидеров начались еще в лимузине, на котором Путин и Трамп ехали из аэропорта к месту проведения саммита. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, переговоры могут продлиться пять-шесть часов.