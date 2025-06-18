Больные россияне смогут покинуть Израиль санитарным рейсом

Посольство РФ в Израиле объявило об эвакуации маломобильных граждан

Лежачие и тяжелобольные россияне в Израиле смогут вернуться на родину через Египет и Иорданию. О приеме на санитарную эвакуацию заявок объявила пресс-служба посольства.

«Посольство России в Израиле информирует о возможности организации санитарной эвакуации в аэропорты ближайших стран — Египта и Иордании — для последующего самостоятельного убытия в Российскую Федерацию для находящихся на территории Израиля маломобильных граждан», — сообщили дипломаты.

Уехать в соседние страны смогут лежачие больные и пациенты, которым требуется эвакуация санитарным транспортом по медицинским показаниям, с одним-двумя сопровождающими. Эвакуация пройдет на безвозмездной основе при содействии Российского Красного Креста.

Чтобы покинуть Израиль, россиянам предстоит подать заявку по электронной почте с личными данными, копиями документов и адресом больницы.

В первые дни обострения конфликта на Ближнем Востоке из Ирана эвакуировались более 300 россиян, сообщил RT. Две группы выехали через Азербайджан.