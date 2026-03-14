«Больные и невменяемые»: Трамп обвинил NYT и WSJ во лжи о пяти сбитых самолетах
Президент США Дональд Трамп обвинил газеты The New York Times и The Wall Street Journal в дезинформации из-за сообщений о пяти американских самолетах-заправщиках, которые якобы сбили или повредили в Саудовской Аравии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, базу атаковали несколько дней назад, но четыре из пяти бортов практически не получили повреждений и уже вернулись в строй.
«Один получил немного больше повреждений, но скоро поднимется в воздух. Ни один не был уничтожен или почти уничтожен, как утверждали фейковые СМИ», — написал он.
Американский лидер назвал журналистов больными и невменяемыми людьми и заявил, что они хотят поражения США в войне.
Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю одного KC-135 в Ираке — шесть членов экипажа погибли.