«Больные и невменяемые»: Трамп обвинил NYT и WSJ во лжи о пяти сбитых самолетах

Президент США Дональд Трамп обвинил газеты The New York Times и The Wall Street Journal в дезинформации из-за сообщений о пяти американских самолетах-заправщиках, которые якобы сбили или повредили в Саудовской Аравии. Об этом он написал в соцсети Truth Social .

По словам Трампа, базу атаковали несколько дней назад, но четыре из пяти бортов практически не получили повреждений и уже вернулись в строй.

«Один получил немного больше повреждений, но скоро поднимется в воздух. Ни один не был уничтожен или почти уничтожен, как утверждали фейковые СМИ», — написал он.

Американский лидер назвал журналистов больными и невменяемыми людьми и заявил, что они хотят поражения США в войне.

Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю одного KC-135 в Ираке — шесть членов экипажа погибли.