«Больной и безумный». Трамп жестко отреагировал на оскорбления Де Ниро

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на актера Роберта Де Ниро, назвав его больным и безумным. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Еще один больной и безумный человек с, как я считаю, крайне низким IQ, который абсолютно не понимает, что делает или говорит», — заявил глава Белого дома.

На днях Де Ниро публично раскритиковал 79-летнего Трампа, назвав его идиотом, от которого американцам следует избавиться, ведь он собирается разрушить страну. Он возмутился, что сторонники президента США демонстрируют собственную исключительность. Актер также признался, что не хотел бы, чтобы все ходили с плакатами MAGA и американскими флагами.

Де Ниро давно начал критиковать Трампа. В 2018 году в интервью журналистам обвинял его, что он подстроил Америку под себя. Кроме того, назвал чертовским дураком и идиотом.

В мае 2025 года на кинофестивале в Каннах актер назвал Трампа президентом-обывателем и осудил его решение о сокращении расходов на образование и искусство. Весной 2024 года Де Ниро публично радовался обвинительному приговору в отношении Трампа и сомневался, что у того есть шанс на победу на президентских выборах.