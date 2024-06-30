Больницы Газы оказались под угрозой закрытия в ближайшие двое суток

Минздрав Палестины: больницы в Газе могут закрыться в течение 48 часов

Больницы, медцентры и кислородные станции, которые еще работают в Газе, могут закрыться в течение 48 часов из-за нехватки топлива, необходимого для работы генераторов. Об этом сообщила пресс-служба палестинского Министерства здравоохранения.

Топливо заканчивается, «несмотря на жесткие меры экономии», принятые министерством в связи с отсутствием поставок.

«Мы призываем все соответствующие международные и гуманитарные учреждения оперативно вмешаться и доставить необходимое топливо, а также электрогенераторы и запасные части, необходимые для технического обслуживания», — отметили в Минздраве.

В начале июня шторм разрушил в секторе Газа пирс США, возведенный для доставки гуманитарной помощи жителям Палестины. В Белом доме подозревали, что сооружение не выдержит непогоды, однако специалисты утверждали, что летом-2024 аномалии маловероятны.