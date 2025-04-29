Больная раком девушка рассказала о неочевидных симптомах болезни

Эльдиаре было всего 19, когда врачи обнаружили у нее синовиальную саркому — редкую и агрессивную опухоль. Сейчас ей 22, и она рассказала, как все началось. Ее процитировало издание Mirror .

Первым тревожным симптомом стала боль в руке. Также начали болеть и другие части тела. При этом не было никаких причин для появления неприятных ощущений.

«У меня были боли в местах, где, казалось бы, не должно быть причин для боли. Я испытывала стреляющую боль в кончиках пальцев и в кисти, которую я принимала за синдром запястного канала», — сказала Эльдиара.

Со временем боль в руке усиливалась. Добавились онемение и покалывание. Потом конечность стала отекать, а в районе локтя появилась шишка.

«У меня уменьшился диапазон движений и сократилось количество действий, которые я могла выполнять рукой», — призналась пациентка.

По словам Эльдиары, одним из неочевидных признаков рака стало резкое похудение. Она теряла по 4,5 килограмма в месяц, при этом питание и физическая активность не менялись.

Ранее врач-гематолог Ирина Лукьянова заявила, что низкий уровень гемоглобина в крови может указывать на развитие лейкоза. Она отметила, что регулярный анализ крови поможет вовремя выявить опасное заболевание.