Болгария решила отсудить у «Газпрома» 400 млн евро | 360°

16 мая 2024, 16:01
Болгария решила отсудить у «Газпрома» 400 млн евро
Болгария решила отсудить у «Газпрома» 400 млн евро за прекращение поставок газа
Компания «Булгаргаз» собирается отсудить у «Газпрома» около 400 миллионов евро за прекращение поставок еще два года назад. Об этом рассказал на брифинге министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Его процитировал ТАСС.
Он отметил, что, опираясь на условия договора, компания передаст претензии «Газпром экспорту» и потребует в короткий срок урегулировать проблему.
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«Если этого не случится, то заведем дело перед арбитражным судом Международной промышленной палаты в Париже», — подчеркнул министр.
Весной 2022 года президент России Владимир Путин потребовал перевести все выплаты за экспорт отечественного газа в недружественные страны на рубли. Власти Болгарии отказалась следовать этим условиям. Поэтому российская компания прекратила поставлять топливо «Булгаргазу».
По итогам прошлого года «Газпром» установил рекордный рост выручки. Речь идет о трех триллионах 520 миллиардах рублей, что на 3,2% выше показателя 2022 года.
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