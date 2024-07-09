Болгария подала иск к «Газпрому» на миллионы евро

«Булгаргаз» направил в международный арбитраж иск к «Газпрому» на 400 млн евро

Фото: РИА «Новости»

Болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» подала в суд при Международной торговой палате в Париже иск против российского «Газпрома». Она требует возместить ей ущерб из-за остановки поставок голубого топлива в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба болгарского холдинга.

«Булгаргаз» потребовал компенсировать убытки в размере 400 миллионов евро. Компания направила иск против «Газпрома» 8 июля, указали в пресс-службе.

О намерении обратиться в суд предупреждал в мае министр энергетики в техническом правительстве страны Владимир Малинов. Он заявлял, что «Булгаргаз» требует возместить ему ущерб в соответствии с заключенным с «Газпромом» договором.

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