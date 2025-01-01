Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону
Шенгенская зона приросла Болгарией и Румынией
Болгария и Румыния с 1 января 2025 года стали полноправными членами шенгенского соглашения. Об этом сообщил Совет Европейского союза.
Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер назвал событие историческим. По его словам, отмена проверок на сухопутных границах с другими странами Шенгенской зоны была одним из приоритетов председательства Венгрии.
«Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом», — сказал министр.
Визовый контроль на воздушном и морском транспорте был отменен еще в марте 2024 года. Теперь в Шенгенскую зону входят 29 стран.
Ранее Евросоюз напугало решение Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам. Владельцы такой карты смогут более свободно передвигаться по Европе и получат право работать на ее территории. В ЕС заявили, что тем самым венгерское руководство создает угрозу безопасности своих граждан.