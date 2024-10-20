Болгар рассказала, почему против Дурова возбудили уголовные дела в Швейцарии

Болгар: в Швейцарии против Дурова возбудили дела из-за насилия над детьми

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Швейцарии обвиняют в неуплате алиментов и насилии над детьми. Против него там возбудили уголовные дела, заявила мать его троих детей Ирина Болгар в Instagram*.

Она рассказала, что до сих пор пытается справиться с последствиями действий Дурова, так как из-за них пострадало здоровье детей.

Ранее бывший пресс-секретарь бизнесмена Георгий Лобушкин опубликовал информацию о тратах Болгар. Она получила единоразовым платежом алименты в размере семи миллионов долларов, а потом потратила еще 18 миллионов долларов с банковского счета Дурова на брендовую одежду и драгоценности, объяснил он.

По словам Лобушкина, в 2023 году предприниматель закрыл для Болгар доступ к своим деньгам.