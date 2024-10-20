Болгар рассказала, почему против Дурова возбудили уголовные дела в Швейцарии

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Швейцарии обвиняют в неуплате алиментов и насилии над детьми. Против него там возбудили уголовные дела, заявила мать его троих детей Ирина Болгар в Instagram*.
Она рассказала, что до сих пор пытается справиться с последствиями действий Дурова, так как из-за них пострадало здоровье детей.
Ранее бывший пресс-секретарь бизнесмена Георгий Лобушкин опубликовал информацию о тратах Болгар. Она получила единоразовым платежом алименты в размере семи миллионов долларов, а потом потратила еще 18 миллионов долларов с банковского счета Дурова на брендовую одежду и драгоценности, объяснил он.
По словам Лобушкина, в 2023 году предприниматель закрыл для Болгар доступ к своим деньгам.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.
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