90 минут позора. Мелони заставила Зеленского выслушать правду о будущем Украины

Украине придется пойти на уступки ради достижения мира. Итальянское издание Corriere della Sera раскрыло детали переговоров премьер-министра Джорджи Мелони и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Во время визита Зеленского в Рим Мелони на протяжении 90 минут оказывала моральное давление на украинского коллегу, призывая того поддержать мирный план США.

«Давление было отчетливо выражено. И со стороны итальянского премьер-министра разговор был откровенным, с посылом, который можно резюмировать так: „Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки“», — отметили авторы материала.

По информации издания, Зеленский приехал к Мелони за поддержкой, прося смягчить позицию Штатов по мирному плану. В газете заключили, что поездка украинского лидера в Рим пошла не так гладко, как тот рассчитывал. Впервые между двумя политиками были высказаны некоторые разногласия.

Во время визита в Италию Зеленский посетил папу римского Льва XIV в Ватикане. Аудиенция главы киевского режима у понтифика длилась около 30 минут.