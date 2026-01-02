Более тысячи машин сожгли во Франции в новогоднюю ночь

Во время новогодней ночи во Франции сожгли 1773 автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«Наблюдается увеличение числа сожженных машин — сгорели 1173 автомобиля, а в прошлом году — 984», — заявили в ведомстве.

В МВД добавили, что по обвинению в повреждении имущества и насилии после 1 января задержали 505 человек, из которых 403 отправили под стражу.

За новогоднюю ночь хулиганы несколько раз нападали на полицейских, чаще всего — на востоке и севере страны. В Париже силовики задержали 125 человек, в основном за вандализм. При этом ни один автомобиль за новогоднюю ночь в столице не сгорел.

Кроме того, в различных департаментах из-за фейерверков пострадали как минимум 22 человека, самым младшим из них 12 и 13 лет.

Пиротехника стала причиной пожара в новогоднюю ночь в баре в Швейцарии, погибли 40 человек и более 10 пострадали.