Более тысячи исков против Мерца подали в Германии

Жители ФРГ подали более тысячи заявлений против канцлера Германии Фридриха Мерца. Об этом сообщил немецкий журнал Focus со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

«С конца прошлой недели против канцлера Фридриха Мерца было подано более тысячи уголовных заявлений», — рассказали в сообщении.

Журналисты сообщили, что иски поступили в ведомство за несколько дней. В большей части обращений заявители высказали претензии об участии ФРГ в конфликте в секторе Газа.

Поводом к массовой подаче жалоб стал иск политика Селины Пфистер, обвинившей его в причастности к военным преступления в зоне ближневосточного конфликта.

Ранее канцлер Германии анонсировал новые действия по Ближнему Востоку со стороны Европы. Он заявил, что ФРГ, Франция и Великобритания в ближайшие дни совместно предпримут шаги, касающиеся ближневосточной политики.