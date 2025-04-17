Более трети населения Пуэрто-Рико остались без света из-за сбоя в дистрибьюторе

У более миллиона человек в Пуэрто-Рико отключился свет из-за сбоя в крупнейшем местном дистрибьюторе электричества Luma Energy. Об этом сообщило агентство USA Today .

По данным переписи населения США, проведенной пять лет назад, на острове живут 3,3 миллиона человек.

“Компания [Luma Energy] заявила, что "было зафиксировано происшествие, повлиявшее на обслуживание по всему острову" - то есть все 1,4 миллиона клиентов на острове остались без электричества”, – заявили журналисты.

В газете отметили, что на восстановление подачи электроэнергии может уйти от 48 до 72 часов.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что активность российского флота в Северной Атлантике вызвала сильное беспокойство у Великобритании. При желании президент России Путин может отключить свет во всем королевстве. Журналисты напомнили о зависимости энергетической системы Британии от сети подводных коммуникаций.