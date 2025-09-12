Более 100 депутатов подписали проект об импичменте Макрона

Проект об импичменте президента Эммануэля Макрона подписали 104 французских депутата. Об этом в социальной сети X сообщила лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

«Макрон должен уйти в отставку! После успеха народных манифестаций 104 парламентария от „Непокорившейся Франции“, коммунисты, экологисты и заморские территории подписали предложение по отрешению президента республики от власти. Исторический момент!» — написала она.

Проект резолюции о запуске процедуры по отстранению Макрона поступил в парламент. Решение о рассмотрении инициативы примет высший коллегиальный орган нижней палаты — бюро Нацсобрания.

Затем резолюцию должна одобрить комиссия по законодательству, а затем в течение двух недель ее должны поддержать две трети Нацсобрания. В случае одобрения резолюции в сенате обе палаты проведут совместное заседание, текст документа должны одобрить 617 из 925 парламентариев обеих палат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал восьмилетним позором президентство Макрона.