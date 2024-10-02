Более ста человек подадут иски о домогательствах против рэпера Пи Дидди

LAT: более 100 человек подадут иски о домогательствах против рэпера Пи Дидди

Более 100 человек намерены подать иски в суд против американского рэп-исполнителя Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс), с обвинением в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета Los Angeles Times .

«Более 100 человек планируют подать иски против Шона Комбса, утверждая, что он <…> подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации», — привело издание слова адвоката Пи Дидди.

По данным журналистов, большую часть исков подадут в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Ранее Шона Комбса неоднократно обвиняли о домогательствах. В конце сентября стало известно, что на него зарегистрировали более десяти подобных жалоб.

Один из последних исков подала женщина, пожелавшая остаться анонимной. По ее словам, певец с 2020 по 2024 годы с помощью алкоголя и наркотиков вводил ее в бессознательное состояние и насиловал.