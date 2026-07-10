Более сотни животных пропали из зоопарка во время наводнения на юге Китая

Из зоопарка на юге Китая из-за наводнения пропало более сотни животных. Об этом написала газета Global Times .

Тайфун «Майсак» бушевал в Китае с 4 по 6 июля, он принес проливные дожди, и как следствие — наводнения. На нескольких водохранилищах прорвало дамбы.

«Свыше 100 животных более чем 20 видов, включая зебр, пятнистых оленей, пропали после того, как их смыло из зоопарка в Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в результате наводнений, вызванных тайфуном „Майсак“. Кроме того, три льва в зоопарке погибли из-за наводнения», — сообщила газета.

Среди пропавших животных — альпака, миниатюрные лошади, лебеди, павлины. Благодаря местным жителям сотрудники зоопарка смогли найти одного пятнистого оленя. Некоторые животные находятся в плохом состоянии. Ущерб зоопарку оценили более чем в 588 тысяч долларов.

Из-за разгула стихии пострадали несколько хозяйств с рептилиями, с местных ферм уползли на волю сотни ядовитых змей. Работникам пришлось ловить их прямо в воде.