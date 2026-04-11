Более сотни заправок в Ирландии остались без топлива

RTÉ: в Ирландии более сотни АЗС из-за протестов остались без топлива

В Ирландии более сотни автозаправочных станций остались без топлива. Несколько дней назад в стране начались протесты против роста цен на горючее, сообщил телеканал RTÉ со ссылкой на Национальную группу координации чрезвычайных ситуаций.

Единственный в Ирландии нефтеперерабатывающий завод заблокирован. Утром 10 апреля в стране без бензина остались более 100 заправок, а к концу дня их число, как прогнозировали, могло увеличиться до 500.

Пожарные службы страны уже ограничили выезды к местам происшествия, если выяснится, что там не будет угроз для жизни людей. Кроме того, ирландские власти заявили, что дефицит топлива может сказаться на работе служб скорой помощи.

Протестующие заблокировали при помощи тракторов и грузовиков НПЗ в графстве Корк, а также к ключевым портам Фойнс и Уайтгейт. Перекрыты и основные дороги в Дублине.

Премьер-министр Михол Мартин назвал актом национального саботажа блокаду топливных складов и НПЗ. Кроме того, ирландское правительство обратилось к армии с просьбой помочь убрать транспорт, блокирующий склады с топливом и ключевые порты.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал европейцев отказаться от передвижения на автомобилях и авиаперелетов ради достижения большей части своих «зеленых» целей. Так он иронично прокомментировал сообщения о введении в четырех аэропортах Италии ограничений на заправку топливом.