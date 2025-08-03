Наибольшее число среди иностранцев в Чехии составляют граждане Украины. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По состоянию на 30 июня в Чехии проживала 581 тысяча человек. Всего республика приняла на своей территории 1,091 миллиона иностранцев.

«Более половины иностранцев — граждане Украины (53%), в основном беженцы, покинувшие свою страну после февраля 2022 года», — уточнили в ведомстве.

На втором месте по численности оказались словаки — 123 тысяч человек, а на третьем — вьетнамцы, которых проживает 69 тысяч.

Остальную часть иностранцев составляют представители Швейцарии и стран Евросоюза. Более трети приезжих находятся в Праге.

В Чехии около 378 тысяч человек получили статус временной защиты беженцам с Украины. Им предоставили доступ к медстрахованию, образованию и рынку труда, но трудоустроились из них лишь более 150 тысяч.

В начале лета чешские спецслужбы начали готовиться к возвращению в республику людей, участвующих в украинском конфликте. Речь идет о бойцах ВСУ, желающих воссоединиться с семьями.