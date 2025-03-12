Более пяти тысяч жителей Словакии могут остаться без воды из-за бобра

Бобр в Словакии построил плотину, которая может лишить пять тысяч человек воды

Бобр, строящий плотину в Кленовой долине Татранского национального парка (TANAP), может стать причиной проблем с водоснабжением у более чем пяти тысяч жителей Словакии. Об этом сообщило агентство TASR .

«Его активность представляет повышенный риск для обеспечения питьевой водой более чем пяти тысяч жителей. Его плотина возводится на участке между очистными сооружениями и водопроводными установками для отвода неочищенной воды», — заявили журналисты.

Директор парка Питер Олекса во время обсуждения путей решения возникшей проблемы с экологами и сотрудниками TANAP подчеркнул, что необходимо использовать «гуманные способы» убедить зверя переселиться на другую территорию. Он предложил устанавливать специальные барьеры, трубы для осушения плотины и защитную сетку для деревьев вокруг водостока, чтобы участок стал для бобра непривлекательным и он отправился жить в другое место.

«Водяной бобр занимает здесь свое незаменимое место, его деятельность способствует сохранению воды в стране. Долг Татранского национального парка — защищать его. Мы будем искать мягкие и гуманные способы „отвлечь“ бобра в другое место», — сказал он.

Директор компании «Tatra water Operating Company» Михаил Вассерманн заявил, что меры нужно принять как можно скорее, поскольку деятельность зверя может оставить без воды жителей деревень Татранска Яворина, Подспады, Здяр и Бахледова долина на севере Словакии.

Ранее в районе Северное Чертаново на юго-востоке Москвы обнаружили более десяти трупов бобров. Останки животных нашли неподалеку от Перервинской ГЭС.