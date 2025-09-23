Супертайфун вызвал массовую эвакуацию на Филиппинах и Тайване

Северные Филиппины и Тайвань подверглись удару одного из самых мощных супертайфунов 2025 года — Ragasa. Со скоростью ветра до 265 километров в час он заставил власти эвакуировать тысячи людей и закрыть школы, написал MK.RU .

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший приостановил работу правительства и занятия во всех учебных заведениях в столице и 29 провинциях главного северного региона Лусон. Метеорологическое агентство Филиппин выпустило предупреждение о высоком риске опасного для жизни штормового нагона.

В провинции Кагаян более 8200 человек были эвакуированы в безопасные районы. Еще 1220 человек нашли укрытие в аварийных убежищах в Апаяо.

Ожидается, что тайфун Ragasa принесет проливные дожди и шквальный ветер в прибрежные районы материкового Китая. Власти мегаполиса Шэньчэнь планируют переселить около 400 тысяч человек из низменных и подверженных наводнениям районов.