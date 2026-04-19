Более девяти тысяч человек остались без жилья из-за мощного пожара в Малайзии

Крупный пожар уничтожил прибрежную деревню Кампунг Бахагия в округе Сандакан в Малайзии. По данным издания Sinar Harian , огонь охватил около тысячи домов, без жилья остались свыше девяти тысяч человек

Пожар начался около часа ночи по местному времени и стремительно распространился — пламя охватило почти 90% территории поселка.

По словам старосты деревни Шарифа Хашима, причиной возгорания могла стать бытовая неосторожность: один из жителей оставил еду на плите и ненадолго вышел. Он отметил, что это самый разрушительный пожар за все время, что он живет в деревне.

Ситуацию осложнило отсутствие пожарных гидрантов — спасателям пришлось брать воду из моря. Сейчас многие пострадавшие остались без крыши над головой, при этом остро не хватает палаток и временного жилья.

Ранее как минимум 25 жителей Малайзии пострадали из-за взрыва на газопроводе в городе Субанг-Джая.