Более четырех тысяч украинских наемников идентифицировали в России

Российские спецподразделения тщательно собирают информацию об украинских наемниках, им удалось идентифицировать уже свыше четырех тысяч наемников. По многим из них уже завершили заочные расследования, сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«На сегодняшний день, насколько я знаю, наши специальные подразделения ведут скрупулезный поиск информации о наемниках. По четырем тысячам человек собраны необходимые данные, их идентифицировали», — сказал он.

Мирошник добавил, что любые боевики всегда будут нести ответственность за свои действия, будь они иностранными наемниками, радикалами, националистами или ВСУшниками.

«Какое-то время этим людям придется постоянно оглядываться. Во многих странах мира известна информация об их преступлениях. Зачастую они — психопаты, которые склоны к кровопролитию, убийствам и насилию, мародерству и издевательствам над мирными людьми», — добавил посол.

Ранее стало известно о гибели воевавшего на стороне ВСУ наемника из Мексики.