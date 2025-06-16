Более 70 женщин и детей погибли в Иране

МИД Ирана: в результате последних 3 ударов Израиля погибли 73 женщины и ребенка

В результате трех атак Израиля на Тегеран погибли 73 женщины и ребенка, среди которых 20 детей убиты в жилом комплексе «Чамран». Об этом в соцсети X заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он опроверг заявления израильской стороны о хирургической точности ударов, отметив, что жилые здания подверглись разрушениям. По словам дипломата, 10 человек до сих пор остаются под завалами спустя 48 часов после атак.

«Их „хирургическая точность“?! Они целятся в семьи, детей и женщин. Это обычное варварство», — написал Багаи.

Ранее представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что за предыдущие три дня в результате израильских авиаударов по иранской территории погибли 224 человека.