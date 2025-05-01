Более 70 сенаторов США поддержали проект о сокрушительных санкциях против России

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил о поддержке его проекта о новых «сокрушительных» санкциях против России. За проголосовали 72 сенатора, сообщило агентство Bloomberg .

«Грэм* заявил, что у него достаточно поддержки в палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение», — отметили авторы материала.

Проект закона предусматривает введение ограничений против российской стороны, если президент Владимир Зеленский не вступит в переговоры о завершении украинского конфликта. Документ включает введение тарифа в 500% на импорт из стран, закупающих российскую нефть, газ или уран.

Также законопроект предлагает ввести дополнительные санкции, в том числе запрет для граждан США на приобретение российского суверенного долга.

Ранее американские СМИ сообщили, что Грэм* изменил свою позицию по урегулированию украинского конфликта.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.