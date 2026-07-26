Более 60 полицейских пострадали в Италии при столкновениях с протестующими

Более 60 полицейских получили травмы во время протестов, организованных противниками строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Турин — Лион. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

В долине Валь-ди-Суза около 20 тысяч протестующих провели шествие, после чего разделились на группы и отправились громить стройплощадки. Они прорвались через ограждения, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью, подожгли четыре полицейские машины и ранили более 60 правоохранителей.

Туннель через Альпы протяженностью 57 километров должен стать частью высокоскоростной железной дороги, соединяющей Италию с Францией. Проект начался еще в конце прошлого века, тогда же появилось и протестное движение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что летом 2027 года начнутся испытания поездов для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Они будут преодолевать расстояние между столицами за два с небольшим часа.