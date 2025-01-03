Более 60 человек заразились холерой в пригороде столицы Зимбабве

Как минимум один человек умер и еще 60 заразились в результате вспышки холеры в пригороде столицы Зимбабве Хараре. Об этом сообщила газета The Herald .

Заболевание выявили в населенном пункте Мазоуэ севернее Хараре. Медики уже нашли источник распространения инфекции — им стал артезианский колодец с застоявшейся водой.

Источник должны были чистить, но из-за разлива сточных вод канализации открытые колодцы с чистой водой также оказались загрязненными.

Местный Минздрав создал в Мазоуэ временный центр оказания помощи заболевшим, среди местных жителей проводят профилактическую работу. В скором времени власти пообещали решить вопрос с обеспечением населения чистой питьевой водой.

В декабре в провинции Кванго Демократической Республики Конго более 140 человек скончались от неизвестного вируса. Его симптомы похожи на ковид и грипп, люди в основном обращаются к врачам с жалобами на сильную головную боль и высокую температуру.