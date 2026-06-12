Более 500 тысяч человек остались без света из-за шторма в США

Мощный шторм с торнадо обрушился на ряд американских штатов, оставив без электроснабжения более 500 тысяч потребителей. Об этом сообщил NBC News .

По данным телеканала, за ночь через территории Иллинойса, Индианы и Висконсина прошли более 10 торнадо. Стихия повредила жилые дома, повалила деревья и линии электропередачи, а также вызвала масштабные перебои с энергоснабжением.

Наиболее серьезный ущерб зафиксировали в городе Стритор в штате Иллинойс. Местные власти сообщили о значительных повреждениях, информации о погибших не поступало. В соседнем населенном пункте Дуайт также частично разрушило дома.

В штате Индиана сильный ветер и ливни привели к подтоплениям улиц, падению деревьев и обрыву линий электропередачи. В городе Меррилвилл стихия повредила жилые здания и сорвала часть крыши местной школы.

Ранее мощный шторм с ливнем и градом обрушился на север Индии. В результате в штате Уттар-Прадеш погибли около 100 человек.