Более 500 россиян выехали из Ирана за пять дней

Около 550 россиян выехали из Ирана с 14 июня, территорию Израиля за то же время покинули более 120 человек. Об этом на брифинге на полях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«С 14 июня в Армению и Азербайджан из Ирана для вылета из Еревана и Баку выехали около 550 граждан России. Из Израиля выехало свыше 120 человек, это туристы, паломники и музыкальные коллективы», — сказала она.

По словам Захаровой, в выезде из стран помогают российские посольства и МИД в Турции, Кувейте, Ираке, Израиле и Иране. Другие государства также оказывают помощь в вывозе делегаций и сотрудников российских ведомств, экономических операторов и организаций, а также членов семей заграничных учреждений.

Ранее стало известно, что самолет с эвакуированными россиянами из Ирана успешно приземлился в Москве. В группу вошли порядка 200 человек, включая делегацию ученых из МГИМО.