Более 500 американских военных покончили с собой в прошлом году

Пентагон: число покончивших с собой военнослужащих возросло с 2022 года

Число покончивших с собой американских военнослужащих возросло в 2023 году по сравнению с 2022-м. Об этом сообщил Пентагон .

По его данным, если в 2022 году свели счеты с жизнью 493 военных, то в следующем году — уже 523. В действующей армии число суицидов выросло на 12%, в резерве — на 8%, а вот в рядах Национальной гвардии, наоборот, снизилось примерно на 5%.

Ранее Вооруженные силы США заняли только второе место в рейтинге сильнейших армий мира, приведенном журналом US News and World Report, по состоянию на 2024 год. Возглавила рейтинг Россия, на третьем месте оказался Израиль.

Также американские производители беспилотников столкнулись с дефицитом комплектующих из-за запрета на поставки из Китая.